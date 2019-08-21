При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли три тела

Во время тушения горящего неэксплуатируемого здания в деревне Минино под Красноярском этой ночью пожарные обнаружили тела трёх человек, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

— Емельяновский район, деревня Минино, СНТ "Заимка", в 22:41 (мск) произошёл пожар в неэксплуатируемом строении... Пожар ликвидирован 00:53 (мск) на площади 30 кв. метров... При разборе завалов найдены тела трёх человек, — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Причина пожара выясняется.