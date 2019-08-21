При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли три тела

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Фото © Pixabay

Во время тушения горящего неэксплуатируемого здания в деревне Минино под Красноярском этой ночью пожарные обнаружили тела трёх человек, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Емельяновский район, деревня Минино, СНТ "Заимка", в 22:41 (мск) произошёл пожар в неэксплуатируемом строении... Пожар ликвидирован 00:53 (мск) на площади 30 кв. метров... При разборе завалов найдены тела трёх человек, — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Причина пожара выясняется.

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