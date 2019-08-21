В Новосибирске на спящих мать с ребёнком рухнула крыша дома

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На спящих жительницу дома № 20 по 2-й улице Шевцовой в Новосибирске и её ребёнка ночью рухнула крыша. Женщина говорит, что они оказались заперты в своей спальне.

Все выходы отрезаны. На данный момент нахожусь в комнате вместе с несовершеннолетним ребёнком. Выйти не представляется возможным, так как в зале полностью обрушилось перекрытие, — рассказывает Инна.

Проблемы с крышей двухэтажного дома, по словам пострадавшей, начались во время ремонта кровли. Там складировались стройматериалы, под весом которых и сместилась одна из поддерживающих крышу балок. Инна вызвала подмогу, спасателям удалось вызволить мальчика, женщина пока остаётся в западне.

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