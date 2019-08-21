В России с начала года по вине водителей автобусов погибло 120 человек

При этом почти половина всех аварий произошла из-за несоблюдения дистанции и соревнования с конкурентом за пассажиров.

По данным ГИБДД России, с начала 2019 года на российских дорогах произошло около трёх тысяч ДТП по вине водителей автобусов, в которых погибло 120 человек.

— С начала этого года из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП, в которых погибло 120 человек, а пострадало — более 4,5 тыс., — говорится в материалах ГИБДД.

Отмечается, что из общего количества 35 аварий были совершены водителями в состоянии опьянения. Основными же видами ДТП являются падения пассажиров, столкновения с другим транспортом, а также наезды на пешеходов.

При этом в половине случаев причиной стало несоблюдение водителем дистанции, а условием — соревнование на дороге с конкурентом по маршруту за пассажиров.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения тяжких последствий подобных аварий предлагается оснастить пассажирские автобусы ремнями, а также подушками безопасности.