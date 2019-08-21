Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией

Маас уверен, что достичь результатов по важным международным вопросам можно лишь при участии Москвы.

Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения странам нужно наладить "прямой и открытый диалог". Об этом заявил журналистам глава немецкого МИД Хайко Маас перед вылетом в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

— По многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам. Для этого нам нужен прямой и открытый диалог, — сказал дипломат.

По мнению Масса, сейчас в урегулировании конфликта на Украине намечается "появление света в конце туннеля", поэтому всем его сторонам нужно продемонстрировать готовность к диалогу. Он призвал Москву к конструктивной роли в вопросах перемирия и реализации минских договорённостей.

Глава МИД Германии добавил, что намерен также обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии и будущее контроля над вооружениями.

Ранее Маас признал невозможность разрешения кризиса в Сирии, который продолжается с 2011 года, без России.