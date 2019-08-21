Самолёт рейсом Москва —Надым вынужденно сел в Сургуте

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым, вынужденно сел в Сургуте в связи с туманом в аэропорту назначения. Авиалайнер приземлился в запасной воздушной гавани нефтяной столицы Сибири.

— В Сургуте сел самолёт авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Надым из-за непогоды в Надыме. Вылет планируется в 12:05 по местному времени (10:05 мск), — рассказали ТАСС в аэропорту Сургута.

Накануне летевший из аэропорта Шереметьево в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге. Экипаж принял данное решение из-за того, что на борту сработало оповещение, связанное с системой торможения.