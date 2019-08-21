В России может появиться "первосентябрьский капитал"

Согласно данным прошлого года, средняя стоимость "школьной корзины" составила примерно 11,4 тыс. рублей.

Подготовка ребёнка к первому сентября зачастую может вылиться в копеечку для родителей, в связи с чем в Госдуме предложили создать программу "Первосентябрьский капитал". Об этом сообщает RT.

— В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое от стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей, — говорится в направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой обращении.

Сам автор документа, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что далеко не каждая семья, "особенно в регионах", способна покрыть такие расходы безболезненно для бюджета.

Предлагаемая программа подразумевает выделение дополнительных выплат для покрытия этих расходов, правда, конкретные суммы финансовой поддержки не уточняются.

Кроме того, Чернышов предлагает ввести ограничение на стоимость "школьной корзины", чтобы она не превышала 25% от доходов родителей ученика, остальные расходы при этом должно взять на себя государство.

Ранее Лайф сообщал о простых решениях, которые могут помочь собрать ребёнка в школу и не разориться.