Москвичам пообещали последний жаркий день перед похолоданием

Уже 22 августа столбики термометров опустятся до +18…+23 градусов днём и до +10…+11 ночью.

В Москве и области сегодня ожидается 29-градусная жара и переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает "Фобос".

— На севере и западе области местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе — +26…+28 градусов, по области — +24…+29 градусов, — уточняют синоптики.

Уже с завтрашнего дня, 22 августа, в регионе начнёт постепенно холодать, а к выходным столбики термометров опустятся до +18…+23 градусов днём и до +10…+11 ночью.