Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Дороже всего в России оплачивается труд работников сферы добычи сырой нефти и природного газа. Согласно подсчётам Росстата, средние зарплаты в данной отрасли в июне 2019 года составили 172,9 тысячи рублей.
В тройке самых высокооплачиваемых оказались также сотрудники воздушного и космического транспорта со средней зарплатой в 128,35 тысячи рублей, а также производства табачных изделий — 113 тысяч рублей.
Наиболее низкие зарплаты за июнь зафиксированы в отрасли производства одежды (20,2 тысячи рублей), текстильных изделий (25,8 тысячи рублей) и мебели (26,1 тысячи рублей).
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