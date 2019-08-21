Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

В числе самых высокооплачиваемых оказались сотрудники воздушного и космического транспорта.

Дороже всего в России оплачивается труд работников сферы добычи сырой нефти и природного газа. Согласно подсчётам Росстата, средние зарплаты в данной отрасли в июне 2019 года составили 172,9 тысячи рублей.

В тройке самых высокооплачиваемых оказались также сотрудники воздушного и космического транспорта со средней зарплатой в 128,35 тысячи рублей, а также производства табачных изделий — 113 тысяч рублей.

Наиболее низкие зарплаты за июнь зафиксированы в отрасли производства одежды (20,2 тысячи рублей), текстильных изделий (25,8 тысячи рублей) и мебели (26,1 тысячи рублей).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, каким способом может быть повышена зарплата медиков первичного звена.