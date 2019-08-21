Суд обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завести уголовное дело в отношении министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишут "Украинские новости".
Согласно материалам суда, поводом для расследования стал иск от некоего гражданина об уголовных правонарушениях, совершённых главой МИД и бывшим президентом по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". Истец обратился в НАБУ ещё 15 июля, но бюро не дало заявлению ход. В итоге гражданин обратился в суд. Тот ещё 15 августа удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ открыть дело.
Подробности возможных правонарушений Климкина и Порошенко не раскрываются.
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