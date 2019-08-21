На борту "Уральских авиалиний" девочке стало плохо с сердцем

Самолет экстренно посадили в аэропорту Оренбурга, где юную пассажирку уже ждала реанимационная бригада.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом Душанбе — Жуковский экстренно сел в Оренбурге. На борту лайнера девочке стало плохо с сердцем, поэтому командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".

— Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе-Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем, — говорится в сообщении пресс-службы.

У трапа самолета девочку уже встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Ее срочно госпитализировали.