В Челябинской области депутата обвинили в расстреле жены

Вероятной причиной трагедии могла стать измена с другим мужчиной со стороны молодой жены.

Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов подозревается в расстреле своей супруги. Как сообщает URA.ru, трагедия произошла в ночь на 21 августа. Расстрелянная из ружья женщина позднее скончалась в больнице.

— Он сам — охотник. Вернулся с рыбалки ночью. Жена была с другим мужчиной. Достал охотничье ружьё, открыл стрельбу, — рассказали изданию источники.

Депутат возглавлял комиссию по социальной политике в муниципальной думе. Ранее он работал главврачом МУЗ "Городская больница" Локомотивного района. Жена работала медсестрой и была значительно младше мужа. У четы трое детей.

— Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в региональном Следственном управлении СК РФ.

В соседней Свердловской области депутат Госдумы от региона Дмитрий Ионин недавно устроил стрельбу из автомата Калашникова, но он использовал охолощённые патроны, поэтому никто не пострадал.