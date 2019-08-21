В "Роскачестве" рассказали, как выбрать лучший портвейн

Сахара в составе вин такого типа быть не должно, а небольшой осадок допускается.

Специалисты "Роскачества" рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке портвейна. Одним из важных признаков хорошего напитка является его выдержка — не моложе трёх-четырёх лет.

— То есть в 2019 году самый молодой портвейн на рынке будет урожая 2015–2016 годов. Иначе при его производстве не соблюдён трёхлетний срок выдержки, — говорится в публикации.

По словам экспертов, добавления сахара в состав специального или ликёрного специального вина "портвейн" быть не должно. Сладость в таких напитках должна достигаться естественным путём — от спелого винограда. Идеальная крепость портвейна — 17–18,5%, а уровень сахара — 6–13%.

Небольшой осадок в винах такого типа пугать не должен, отмечают специалисты. Он может появляться через год после розлива и никоим образом не отражается на качестве.

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