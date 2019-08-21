"Росконтроль" нашёл в кетчупе синтетический краситель

Из семи проверенных продуктов четыре были рекомендованы к покупке, один получил замечания, а два занесены в чёрный список.

О кетчупе, как и о любом другом популярном продукте, ходит множество слухов — как положительных, так и отрицательных. Чтобы понять, что из этого правда, а что нет, "Росконтроль" провёл исследование состава кетчупа от семи брендов.

Кетчуп делится на категории — экстра, высшая, первая и вторая. Всё зависит от наличия в нём томатных продуктов, красителей, загустителей, ароматизаторов. Среди образцов, которые проверили эксперты, категории экстра не оказалось.

Брендам Mr.Ricco и "О’кей" присвоили высшую категорию. "Махеевъ", "Каждый день", "Моя семья" отнесли к первой категории. А "Капитан припасов" и "365 дней" — ко второй.

В итоге наибольшее количество баллов получил кетчуп "О’кей". Далее идут Mr.Ricco, "Махеевъ" и "Моя семья". Все четыре образца эксперты рекомендовали к употреблению.

В категорию товаров с замечаниями попал один образец — кетчуп "Капитан припасов". Этот продукт соответствует требованиям безопасности, но не соответствует ГОСТу по массовой доле растворимых сухих веществ и имеет слабо выраженный запах.

В чёрном списке оказались кетчупы двух брендов — "Каждый день" и "365" дней. Суммарное содержание консервантов в этих продуктах оказалось существенно выше разрешённого техническим регламентом. Кроме того, в кетчупе "Каждый день" нашли синтетический краситель, использование которого вообще не предусмотрено техническим регламентом для томатного соуса.

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