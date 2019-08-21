В Приморье невеста засудила кондитера за свадебный торт с сальмонеллой

После торжества женщина и её гости были госпитализированы, а угощение отправлено на экспертизу.

В городе Большой Камень заказ свадебных тортов у работавшего на дому кондитера обернулся массовым отравлением. Пострадавшая невеста отсудила у кулинара моральный и материальный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

— Заказчица и её несовершеннолетний сын были доставлены в больницу с диагнозом "сальмонеллёз". Такой же диагноз был выставлен всем, кто употреблял торты, — рассказали в ведомстве.

В остатках торта, которые отправили в лабораторию, обнаружили бактерии сальмонеллы. Суд обязал кондитера вернуть невесте свыше 4,2 тысячи рублей, потраченных на торты, выплатить 20 тысяч рублей для компенсации морального вреда и заплатить штраф в размере 12,4 тысячи рублей.

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