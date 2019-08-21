Москвич умер при загадочных обстоятельствах в пятизвёздочном отеле в Турции

Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.

Семья 33-летнего москвича Олега Летуновского, который в июне был найден мёртвым в пятизвёздночном отеле Armas Kaplan Paradise в турецком Кемере, не поверила в версию местных властей о самоубийстве мужчины. Родственники Олега начали своё расследование инцидента, сообщает телеканал "360".

— Для нас это вообще был шок. Потому что никаких предпосылок не было. У него была хорошая работа, отношения с друзьями, родными, близкими — всё было нормально. Собирался права получать, машину покупать. Такие нормальные жизненные планы. На тот свет он не собирался ни в коем случае, — рассказал брат Олега Сергей Летуновский.

Родственники умершего вылетели в Турцию и наняли там адвоката. Он запросил видео с камер видеонаблюдения из гостиницы, однако там заявили, что все они не работали в тот день, когда Олега нашли мёртвым.

Российские патологоанатомы меж тем обнаружили на теле умершего следы удара электрошокером, о чём не упомянули их турецкие коллеги. Помощи родственникам пришлось искать у МИД РФ и прокуратуры. По запросу последней необходимые действия проводит турецкая полиция.

Буквально несколько дней назад Лайф сообщал, как в Турции другой российский турист погиб в бассейне при отеле. Генеральный консул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о десятках российских туристов, умерших в Турции в этом году.