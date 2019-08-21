Россиянки рассказали, чего им не хватает для полного счастья

Меньше всего девушки переживают по поводу отсутствия друзей (4%) и автомобиля (3%).

Более трети (35%) россиянок признались, что для полного счастья им не хватает путешествий. Почти столько же (32%) девушек, которых опросили специалисты портала "Леди.Mail.ru", не хватает денег.

— Каждая четвёртая хотела бы улучшить состояние своего здоровья (24%) и здоровья близких (28%), ещё 22% мечтают найти хорошо оплачиваемую работу, — говорится в результатах исследования.

Счастье ещё 18% респонденток омрачает отсутствие рядом сильного мужского плеча. О ребёнке мечтает 9% опрошенных, а меньше всего девушки переживают по поводу отсутствия друзей (4%) и автомобиля (3%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (82%) старше 18 лет не любят фотографироваться.