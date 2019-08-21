Согласно отчёту аналитической компании Canalys за второй квартал 2019 года, Xiaomi сохранила лидерство на российском рынке фитнес-трекеров с долей 40%.

Кроме того, выяснилось, что китайский вендор увеличил поставки фитнес-браслетов на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В июне этого года Xiaomi официально представила Mi Smart Band 4 в России. Начиная с 2014 года компания выпустила семь моделей этой линейки фитнес-гаджетов, если учитывать Mi Pulse и модификации Mi Band с NFC.

Также напомним, что в прошлые выходные в рамках музыкального фестиваля Alfa Future People 2019 китайская компания официально объявила о российском старте продаж нескольких своих новинок: бюджетного смартфона Mi A3, наушников Mi True Wireless Earbuds, портативного аккумулятора Mi Powerbank 3 на 20 000 мАч и беспроводного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner.