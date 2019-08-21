Дети расстрелявшего жену депутата видели момент расправы над матерью

По словам убийцы, жена призналась ему в измене, он напился, взял "Сайгу" и сделал два выстрела в неё.

Дети были свидетелями того, как их отец, депутат Локомотивного городского округа Челябинской области, Азат Зарипов расстрелял свою супругу Елену. Об этом стало известно Лайфу от источника в местных правоохранительных органах.

Детей — 11-летнего мальчика, семилетнюю и трёхлетнюю девочек — забрала бабушка, мать убитой. Она проживает в городе Карталы также Челябинской области. С детьми будут работать органы опеки.

Азат заявил правоохранителям, что у них в семье начался разлад около двух месяцев назад. Супруга якобы нашла другого мужчину, переписывалась с ним в Сети. Зарипов неоднократно пытался разговаривать с женой и хотел сохранить семью. Мужчина добавил, что расправу совершил осознанно, после того как супруга призналась в измене. Сначала хотел зарезать Елену. Выпил две бутылки пива и застрелил её. Ружьё было зарегистрировано на него как на охотника.

Как сообщал Лайф ранее, расправу Азат совершил в ночь на 21 августа, вернувшись с охоты. Первоначально сообщалось, что он якобы застал жену с любовником, но эта информация, таким образом, не подтверждается.