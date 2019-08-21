Стало известно, сколько россиян тратят на кредиты более половины дохода

По оценке экспертов, выдача новых займов таким клиентам обойдётся банкам в дополнительные 75–100 млрд рублей.

Свыше девяти миллионов россиян имеют крeдитную нагрузку более 50% собственного дохода. Эта категория составляет 15,7% от всех заёмщиков страны, сообщают "Известия" со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что с 1 октября клиенты с высокой долговой нагрузкой станут проблемными для банков, поскольку они будут вынуждены резервировать средства по повышенному коэффициенту. По подсчётам экспертов, это обойдётся кредитным организациям в дополнительные 75–100 миллиардов рублей.

Специалисты считают, что заёмщикам с большими долгами вряд ли станут отказывать в новых кредитах, но есть вероятность повышения для них ставок. Это в свою очередь может спровоцировать волну обращений россиян к нелегальным кредиторам и в микрофинансовые организации.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что у каждой второй российской семьи есть непогашенные кредиты.