Эксперты объяснили, почему дорогие аналоги вытесняют из аптек валидол и корвалол

Недешёвые препараты выгодно продавать и фармацевтическим компаниям, и владельцам аптек.

Росстат опубликовал данные о самых высоких и самых низких ценах на валидол и корвалол в аптеках в разных городах России. Так, цена на десять 60-граммовых таблеток валидола самая высокая в Зырянке в Якутии. Она в среднем составляет 103,17 рубля. Капли корвалола самые дорогие также в Якутии — в населённом пункте Усть-Нера: 61 рубль. Такие данные приводит News.ru.

Специалисты объяснили изданию, что эти лекарства теряют свою долю на аптечных полках и их заменяют более дорогие аналоги.

Валокордин, схожий по своему составу с корвалолом, в городе Певек стоит уже 320,78 рубля. Дело в наценке за транспортировку лекарств в отдалённые населённые пункты. Государство ограничивает цену на лекарства, но не ограничивает на электричество, водоснабжение и ингредиенты лекарств, так что производить дешёвые средства фармацевтическим компаниям становится просто невыгодно и — рынок заполняют дорогие аналоги.

— Надо рассматривать каждый препарат в отдельности: где берётся субстанция, какие используют для производства конкуренты. Например, валокордин, корвалол выпускаются в жидкой лекарственной форме. Там пузырьки, которые могли подорожать. Нитроглицерин выпускается в виде драже-таблеток. Там бумажная упаковка, там нет стекла, соответственно, возможно, стекло не участвует в подорожании нитроглицерина. Тут надо смотреть на издержки производства, — заявил руководитель аналитического отдела ОАО "Синтез" Артур Мирзоян.

В Минпромторге же ранее обрисовали более приятную картину для покупателей.

— В коммерческом сегменте очень жёсткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены, потому что найдётся другой производитель, который сделает дешевле и займёт это место под солнцем, — цитирует издание первого заместителя министра промышленности и торговли России Сергея Цыба.

Ранее Лайф рассказывал, что цены на лекарства растут быстрее инфляции.