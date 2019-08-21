В Прикамье нашли пожилую пару, блуждавшую в лесу пять дней

Пенсионерка держалась более уверенно, а вот её спутник выглядел крайне утомлённым.

В Прикамье нашли 80-летнего мужчину и 75-летнюю женщину, которые ушли в лес за грибами 15 августа и заблудились. 20 августа Александра Алексеева и Лидию Кулакову заметил на берегу реки охотник, сообщает Пермская краевая служба спасения.

Поиски пожилых грибников продолжались пять суток, за которые кинологи, спасатели, полицейские и волонтёры обследовали огромную площадь. Работу осложняли непрекращающиеся дожди. 20 августа вечером на измученных пенсионеров вышел охотник. Он сразу связался со спасателями. Вызволяли грибников на квадроциклах.

— Мужчина и женщина вне опасности. Женщина из последних сил держалась более уверенно, а вот её спутник выглядел крайне утомлённым. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Уверены, что с ними всё будет в порядке, — добавили в службе спасения.

Тем временем в Нижегородской области продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, которая исчезла 18 августа. Предполагается, что малышка могла отправиться в лес за мамой.