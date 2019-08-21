Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel

Между студиями Disney и Sony разгорелся скандал из-за того, что они не смогли прийти к финансовому соглашению.

Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline. Таким образом, Кевин Файги, руководитель киностудии Marvel, принадлежащей Disney, не будет продюсировать проект с супергероем, а сам персонаж может покинуть киновселенную Marvel.

Конфликт между студиями разгорелся, когда Disney начала настаивать на сделке, при которой она принимала бы 50%-ное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке и получала бы половину прибыли от проката. Sony не хотела принимать такие условия и требовала сохранить договорённость, при которой Disney получает лишь 5% от сборов фильма за первый день и весь доход от продажи мерчендайза.

При этом Disney запретила Файги продюсировать "Человека-паука". Как отметила Sony, на Файги студия возложила много задач, из-за которых у него не остаётся времени "для работы над проектами, которыми они (Disney) не владеют".

Ранее Лайф сообщал, что Sony купила компанию — разработчика игр "Человек-паук" и Spyro the Dragon.