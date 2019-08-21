При крушении вертолёта в Греции погиб основатель Музея русской иконы

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Фото © Pixabay

Одним из погибших россиян при крушении вертолёта у греческого острова Порос оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе музея.

<p>Фото © <a href="http://new.russikona.ru/about-museum/founder" target="_blank">Музей русской иконы</a></p>

Второй погибший россиянин — Павел Аколинин. О нём информации пока не поступало. Также жертвой стал грек — пилот Никос Каристинос.

Как уже сообщал Лайф, частный вертолёт разбился у острова Порос в Греции, он зацепил ЛЭП и упал в море. После трагедии остров остался без электроснабжения.

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