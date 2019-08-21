Шойгу заявил, что западную границу России укрепят из-за "напряжённой обстановки"

Для нейтрализации возникающих угроз в ЗВО будет доставлено свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники.

Минобороны России примет ряд мер в связи с напряжённой военно-политической обстановкой на западном стратегическом направлении. Об этом заявил на заседании коллегии ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Она (обстановка. — Прим. ред.) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, — уточнил глава ведомства.

Для нейтрализации возникающих угроз российское Минобороны проведёт в этом году в Западном военном округе более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. Кроме того, в ЗВО будет доставлено свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники.

Ранее Сергей Шойгу заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по вооружению после прекращения действия Договора о РСМД.