Звёзды-блогеры навели панику в Instagram, испугавшись фейкового поста

На эту удочку попались P!nk, Адриана Лима, Зои Салдана, Ева Лонгория, а затем подхватили и другие пользователи.

Голливудские звёзды попались на фейковое сообщение о том, что в соцсетях меняется политика конфиденциальности. В нём говорилось, что теперь фотографии людей могут использовать против них в суде. Чтобы защитить свой аккаунт, пользователям предлагали сделать репост текста со словами о том, что они не разрешают переход прав на их снимки.

— Я не разрешаю Instagram использовать мои фото и сообщения. Нарушение моих прав карается законом и Римским статутом, — отмечается в тексте.

На эту удочку мошенников-спамеров попались P!nk, Адриана Лима, Зои Салдана, Ева Лонгория, а затем подхватили и другие пользователи.

Чтобы остановить панику, представители Instagram кратко заверили, что "этот пост — неправда". Однако некоторые звёзды всё же оставили "пост-защиту".

Ранее Лайф сообщал, что блогерша выложила фото сразу, как разбилась на мотоцикле, но ей никто не поверил.