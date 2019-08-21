Вооружённый двумя ножами житель Волгограда напал на полицейских

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие против преступника.

Житель Волгограда, который был вооружён двумя ножами, напал на сотрудников полиции. Им пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить преступника. Его доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции прибыли на вызов, где сообщалось, что состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере удерживает в заложницах свою сожительницу. Более того, он угрожал ей расправой.

Когда на место приехали правоохранители, они убедили преступника отпустить женщину. Однако при этом он нанёс ножевое ранение одному из стражей порядка, который был в бронежилете. В итоге патрульным пришлось открыть огонь из табельного оружия.

Сотруднику полиции госпитализация не понадобилась.