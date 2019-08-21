Памфилова и Собянин обсудили избирательную кампанию в Москве

Ситуация с выборами находится на личном контроле у столичного градоначальника, отметила глава ЦИК.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили избирательную кампанию в столице. Как сообщила председатель Центризбиркома, на встрече поднимался вопрос жалоб и обращений к комиссии кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.

— Предметно обсудили (ситуацию. — Прим. ред.), Сергей Семёнович дал поручения, взял под личный контроль, — сообщила Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, ситуация с анализом поступивших жалоб и предложений находится и на контроле у Центризбиркома.

Как уже сообщал Лайф, эксперты оценивают выборы в Мосгордуму как конкурентные: на один мандат претендуют порядка пяти кандидатов. Всего же на сегодня зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказ получили всего 57 кандидатов.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста и устраивать провокации.