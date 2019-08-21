Мать рассказала о состоянии дочки, которую затянуло в трубу в турецком бассейне

Сотрудники отеля не помогли в спасении ребёнка. Из подводной ловушки Алису вытащили другие туристы.

Мать 12-летней Алисы, которую затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill в турецком Бодруме, рассказала Лайфу о состоянии ребёнка.

— Сейчас Алиса находится в критическом состоянии, она в коме. Врачи говорят, она не транспортабельна. У неё четыре раза останавливалось сердце! Первый раз — когда она была в бассейне, второй раз — когда была операция — и ещё несколько раз. Сейчас она в реанимации, нас к ней пускают один раз в день на пять минут, — рассказала Наталья А.

Врачи не разговаривают по-русски, а родителям не предоставили переводчика, объясняться приходится жестами и с помощью телефонов. После обращения в генконсульство там родителям пообещали организовать видеоконференцию с российскими врачами.

Оказалось, что директор отеля не связывался с семьёй пострадавшей. Да и спасать из бассейна девочку пришлось туристам, а не сотрудникам гостиницы. Те даже не помогли.

Страховая компания покрывает нахождение девочки в реанимации, но там ждут рапорт от больницы. Пока его нет, неизвестно, сколько будет стоить лечение. Туроператор Coral Travel, узнав о ситуации, предоставил семье новую гостиницу рядом с больницей, трансфер и еду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь пострадавшей девочке.

Случай с Алисой — уже второй за последние несколько дней. Недавно в Турции российский турист погиб в бассейне при отеле в Аланье. А сегодня Лайф рассказывал, как тело москвича, умершего при загадочных обстоятельствах, нашли в другом пятизвёздочном отеле.