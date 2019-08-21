Мать рассказала о состоянии дочки, которую затянуло в трубу в турецком бассейне

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Пострадавшая Алиса. Фото © VK / Наталья А.

Сотрудники отеля не помогли в спасении ребёнка. Из подводной ловушки Алису вытащили другие туристы.

Мать 12-летней Алисы, которую затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill в турецком Бодруме, рассказала Лайфу о состоянии ребёнка.

Сейчас Алиса находится в критическом состоянии, она в коме. Врачи говорят, она не транспортабельна. У неё четыре раза останавливалось сердце! Первый раз — когда она была в бассейне, второй раз — когда была операция — и ещё несколько раз. Сейчас она в реанимации, нас к ней пускают один раз в день на пять минут, — рассказала Наталья А.

Врачи не разговаривают по-русски, а родителям не предоставили переводчика, объясняться приходится жестами и с помощью телефонов. После обращения в генконсульство там родителям пообещали организовать видеоконференцию с российскими врачами.

Оказалось, что директор отеля не связывался с семьёй пострадавшей. Да и спасать из бассейна девочку пришлось туристам, а не сотрудникам гостиницы. Те даже не помогли.

<p>Бассейн отеля Sunhill, где произошёл инцидент. Фото © <a href="https://www.booking.com/hotel/tr/sunhillbodrum.ru.html?aid=318615;label=New_Russian_RU_RU_21442773985-ahTwNzvMqbSAomNxXq63nAS84633638305%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=2154eb6b5b238ca3c2669a38b98b9c3a;dest_id=900039692;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566382966;srpvid=566c48fadb7e0035;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl" target="_blank">booking.com</a></p>

Страховая компания покрывает нахождение девочки в реанимации, но там ждут рапорт от больницы. Пока его нет, неизвестно, сколько будет стоить лечение. Туроператор Coral Travel, узнав о ситуации, предоставил семье новую гостиницу рядом с больницей, трансфер и еду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь пострадавшей девочке.

Случай с Алисой — уже второй за последние несколько дней. Недавно в Турции российский турист погиб в бассейне при отеле в Аланье. А сегодня Лайф рассказывал, как тело москвича, умершего при загадочных обстоятельствах, нашли в другом пятизвёздочном отеле.

Автор:
ИК
Иван  Комогорцев
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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