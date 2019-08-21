Mastercard намерена запустить в России переводы по номеру телефона за границу

Сообщается, что сейчас проект находится на этапе переговоров с российскими банками.

Международная платёжная система Mastercard планирует запустить в России функцию перевода денег с карты на карту по номеру телефона за границу. В настоящий момент платёжная система ведёт переговоры по этому вопросу с банками.

— Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны, — передаёт РБК сообщение пресс-службы Mastercard.

В создании нового сервиса будет использована система Mastercard Hub. В ней хранятся мобильные номера всех клиентов, которые привязаны к карточному счёту.

Ранее Лайф сообщал, банкиры предложили блокировать карты при зачислении подозрительных средств.