Десятки пассажиров пострадали при падении лайнера в воздушную яму

По мнению одной из пассажирок, все думали, что разобьются — и теперь можно отмечать второй день рождения.

Около 35 пассажиров пострадали во время ЧП на борту лайнера, который летел из Маврикия в Испанию. Об этом пишет газета Mundo.

По словам пострадавших, Airbus A330-343 будто начал падать. Оказавшись в зоне турбулентности, он резко снизился на 300 метров. Пилоты смогли стабилизировать курс.

Сколько всего пассажиров было на борту, не сообщается. За пострадавшими при приземлении было отправлено несколько машин скорой помощи. Более десяти из тридцати пяти пострадавших были госпитализированы.

— Мы будто заново родились. Думали, разобьёмся, — рассказала пассажирка.

Ранее столько же пассажиров пострадало при турбулентности на канадском лайнере.