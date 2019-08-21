Центробанк может внедрить систему быстрых платежей в мессенджер "Серафим"

Отечественное приложение используется для безопасных коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе.

Центробанк рассматривает возможность внедрения системы быстрых платежей (СБП) в российский корпоративный мессенджер "Серафим". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, данную тему планируют обсудить на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который состоится 9–11 октября в Сочи. В самом ЦБ дали расплывчатый ответ на вопрос о возможной интеграции системы с "Серафимом".

— Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос, — заявили в Банке России.

"Серафим" — это российский корпоративный мессенджер, который используется для безопасных коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе.

Ранее стало известно, что ЦБ отложил подключение системно значимых банков к СБП на месяц — до 1 октября 2019 года.