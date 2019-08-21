В Киеве заявили, что возвращение России в G7 станет поражением Украины

Возвращение России к работе в G7 до урегулирования кризиса в Донбассе станет поражением для Киева, считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

— Наверное, наши партнёры оценивают смену власти на Украине как изменение позиции Украины в отношении России. Наша внешняя политика стала пассивной, — пишет он в своём твиттере.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8. По данным СМИ, эту идею поддержал и лидер Франции Эмманюэль Макрон.