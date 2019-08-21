При пожаре в Германии пострадали двое россиян

Возгорание произошло в здании на встрече молодых людей, прибывших в ФРГ по обмену из других стран.

В округ Люхов-Данненберг германской земли Нижняя Саксония при пожаре пострадало четыре человека, двое из которых оказались гражданами России, сообщает телекомпания NDR.

Причиной пожара на молодёжной встрече назвали попадание электрического кабеля в пламя газовой плиты.

Помимо пострадавших россиян в возрасте 18 и 24 лет ожоги разной степени тяжести получили гражданин Танзании 21 года и 80-летняя немка. Все они доставлены в больницу.

Ранее Лайф сообщал, что в Мюнхене пропали две россиянки — Мария и Татьяна.