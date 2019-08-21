Момент крушения вертолёта с россиянами в Греции попал на видео

Очевидец случайно запечатлел момент крушения частного вертолёта Agusta A-109 возле греческого острова Порос. На кадрах слышен звук какого-то удара, затем появляется дым и машина на скорости падает в воду, оставляя за собой шлейф.

Всё произошло буквально за пару секунд, и находящиеся на борту даже не могли понять, что случилось.

Как стало известно ранее, вертолёт задел провода линии электропередачи. В результате авиакатастрофы погиб греческий пилот Никос Каристинос и два россиянина — основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов и Павел Аколинин.