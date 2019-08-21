Рабочего перемололо в бетоноводе на руднике в Мурманской области

Машинист получил травмы руки, груди и лица, из-за чего скончался на месте происшествия.

На руднике в Кировском районе Мурманской области утром 20 августа погиб 36-летний машинист подземного бетоновода. По версии регионального СУ СКР, мужчину затянуло в механизм, когда он попытался очистить шнек приёмного бункера спецтехники.

— Мужчина был затянут в устройство шнека его подвижными частями, в результате чего получил телесные повреждения в виде деформации правой конечности, переломов костей грудной клетки и лица, множественных порезов и ссадин, — сообщили в управлении.

На месте несчастного случая работают следователи. Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на руднике.

Ранее трагедия произошла на руднике "Сарылах" в Якутии. Там при обрушении породы погиб рабочий.