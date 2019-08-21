Рабочего перемололо в бетоноводе на руднике в Мурманской области

На руднике в Кировском районе Мурманской области утром 20 августа погиб 36-летний машинист подземного бетоновода. По версии регионального СУ СКР, мужчину затянуло в механизм, когда он попытался очистить шнек приёмного бункера спецтехники.
— Мужчина был затянут в устройство шнека его подвижными частями, в результате чего получил телесные повреждения в виде деформации правой конечности, переломов костей грудной клетки и лица, множественных порезов и ссадин, — сообщили в управлении.
На месте несчастного случая работают следователи. Организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на руднике.
Ранее трагедия произошла на руднике "Сарылах" в Якутии. Там при обрушении породы погиб рабочий.
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