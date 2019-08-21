Захарова отреагировала на предложение вернуть Россию в G7

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложения вернуть Россию в G7 и возобновить работу этой группы уже в формате G8.

— Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чём идёт речь, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что разговор нужно перенести из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если страны "семёрки" хотят показать себя как "серьёзный формат".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в G7 и возобновления работы этой группы в формате G8. По данным СМИ, эту идею поддержал и лидер Франции Эмманюэль Макрон. В Киеве же из-за этих заявлений предрекают поражение Украины.