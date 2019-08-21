В Ростовской области начали проверку из-за ампутации руки ребёнку после перелома

У мальчика — сильная психологическая травма, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Минздрав Ростовской области начал проверку по факту ампутации руки у 11-летнего мальчика из Зернограда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что операция была проведена ребёнку после консилиума врачей. Состояние мальчика оценивается как средней тяжести, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. У маленького пациента — сильная психологическая травма. С ним находятся мама и медицинский психолог.

Ранее сообщалось, что мальчик 10 августа сломал правую руку. Врачи наложили ему гипс и отпустили домой, однако он не переставал жаловаться на боли. Медики успокаивали родителей тем, что это нормально. Слова ребёнка восприняли всерьёз, только когда пальцы начали синеть. Оказалось, что у него уже началась гангрена, спасти руку не удалось.