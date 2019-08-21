Онищенко объяснил недовольство Путина первичным звеном здравоохранения

По его мнению, многое из сделанного в первое десятилетие этого века сейчас утрачено.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что основной проблемой первичного здравоохранения России является недостаточное финансирование. Так он прокомментировал недовольство, которое накануне президент РФ выразил правительству по поводу ситуации в этой сфере.

— Когда мы в 2005 году начинали первый национальный проект по поручению президента, действительно уделялось первичному звену самое неординарное внимание, потому что даже зарплата им платилась из федерального бюджета. За эти годы всё рассосалось в первичном здравоохранении, — передаёт НСН слова Онищенко.

Также Онищенко отметил важность введения ежегодной диспансеризации. При ней заболевания выявляются на ранней стадии, за счёт чего они легче поддаются профилактике, а само лечение обходится дешевле государству.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о "провале" в системе оказания первичной помощи и поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения.