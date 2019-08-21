Прокуратура Германии обвинила россиянина в закупках для военного заказчика

Переправленное мужчиной оборудование может использоваться в авиакосмической отрасли.

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения россиянину в нарушении закона, который регулирует внешнеэкономическую деятельность. В сообщении надзорного ведомства, которое приводит ТАСС, сказано, что мужчина покупал и переправлял на родину товары, которые в России можно использовать в военной сфере, следовательно, это подпадает под санкции.

Стоимость всего объёма товаров составила не менее 1,8 миллиона евро. Используются они в сфере технологии изостатического горячего прессования, могут применяться в авиакосмической отрасли.

В прошлом году в США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы за провоз пуль и прицелов. Их тоже можно было свободно приобрести, но запрещалось перевозить через границу. А в этом году гражданина РФ экстрадировали из Грузии в Штаты и предъявили обвинения по пяти пунктам, среди которых — контрабанда, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.