Работников Domino’s Pizza застали за мытьём кухонного оборудования на автомойке

Кухонные принадлежности положено мыть в специальных условиях и только питьевой водой.

Сотрудников сети ресторанов "Доминос пицца" застали за чисткой оборудования для приготовления еды в неожиданном месте — на мойке для машин. Как рассказал Лайфу очевидец произошедшего, проходили водные процедуры на улице Шумкина в Москве, недалеко от которой расположен один из ресторанов сети. В боксе стояла машина с логотипом сети, мужчина был в униформе.

Усердные работники, видимо, заехали помыть автомобиль, а заодно озаботились чистотой кухонных принадлежностей. Мужчины отмывали их технической водой даже без чистящих средств.

В "Доминос пицца" извинились за инцидент. В ответ на жалобу они назвали произошедшее недопустимым и пообещали передать информацию "в операционный отдел для урегулирования проблемы".

Ранее в Москве суд приостановил работу компании Healthy Food из-за массовых отравлений едой из автоматов.