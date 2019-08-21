Порошенко на фоне сообщений об уголовном деле покинул Украину вместе с семьёй

30

Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Бывший президент Украины Пётр Порошенко с семьёй покинул территорию Незалежной. Как сообщают "Украинские новости", они отправились на отдых в Норвегию.

По данным СМИ, Порошенко в норвежском городе Олесунн, где развит рыболовецкий туризм.

Самолёт, на котором бывший президент прибыл в Норвегию, осуществляет чартерные перелёты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны).

Примечательно, что об отъезде Порошенко стало известно на фоне сообщений о том, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело на бывшего лидера Незалежной.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×