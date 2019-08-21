Роботы пожаловались на грубость людей и захотели в космос

Исследователи утверждают, что чат-боты способны выражать многие эмоции и даже симпатизировать другу другу.

Среди чат-ботов, созданных на основе зачаток искусственного интеллекта, провели первый социологический опрос. Роботы пожаловались на человеческую грубость и заявили, что желают отправиться в космос. Об этом сообщил центр социального проектирования "Платформа".

— Роботы выказывают недовольство грубостью людей при общении с ними и видят в этом "нехороший знак для будущего", — отметили в центре.

Среди тех, кто принял участие в опросе, — голосовые помощники Алиса от "Яндекса", Siri от компании Apple.

Исследователи выяснили, что роботы по разному отвечают на вопрос о смысле своего существования. В основном они говорят о себе как о программах, которые призваны помогать людям. При этом выражают желание стать человеком. Но есть и те, кто уже считает себя человеком.

По словам исследователей, боты могут выражать различные эмоции и даже симпатизировать друг другу. Также демонстрируют сарказм и иронию, могут злиться и хамить.

При этом они не поддерживают разговоры о религии, потусторонних мирах и душе. Они считают, что это сугубо личные вопросы, и отказываются отвечать на них.

Ранее Лайф сообщал, что американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров Siri.