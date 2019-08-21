Грозивший выкинуть дочь из окна житель Саранска в суде стал скромным — видео

Сегодня ему изберут меру пресечения. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Дмитрия Иванова, который напился и попытался выбросить из окна многоэтажки грудную дочь, доставили в Октябрьский районный суд Саранска.

Алкогольное опьянение и бешенство прошли, а на смену им пришло осознание содеянного, поэтому, видимо, мужчина прячет лицо и молчит. Все вопросы журналистов относительно случившегося остались без ответа.

Ранее полицейский, который участвовал в спасении ребёнка от пьяного мужчины, рассказал подробности операции. Горе-папаша теперь стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сегодня ему избирают меру пресечения.