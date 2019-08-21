Уральца не приняли в техникум из-за его отказа в передаче персональных данных

Молодой человек имеет в аттестате только 4 и 5 и хотел получить специальность каменщика.

Андрей Кулагин из города Коркино в Челябинской области со своими родителями обратился в прокуратуру с требованием принудить Коркинский горно-строительный техникум принять его на обучение без предоставления персональных данных. Молодой человек считает их передачу опасной, потому что такие сведения нередко утекают к злоумышленникам. Подробности Лайфу рассказала приёмная мать Андрея Наталья Волкова.

— Мы начали подавать документы, и нам сказали, что мы должны подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Мне самой там пункт не понравился, Андрей тоже всегда был против этих данных. Знаем людей, которые на этом попались. Плачут крокодиловыми слезами, потому что эта база данных непонятно куда идёт. Мы отказались подписывать, на что нам ответили, что они не приняли наши документы, — рассказала Наталья.

Андрею с родителями рассказали, что компьютерная система просто не сможет занести парня в списки зачисленных без его согласия на обработку персональных данных. Они же настаивают на своём: нигде не сказано, что данные являются обязательным документом.

— Они нарушают права ребёнка-сироты. Этот документ не является главным для достижения цели получения образовательных услуг. Они мне и сказали, что там все подписывают. Но мы же не стадо баранов. Мы подключили прокуратуру, сразу на сайт Министерства цифровой обработки данных отправили запрос, они подтвердили, что использование и обработка возможны только с нашего согласия, — добавляет женщина.

Директор техникума Михаил Афанасьев уверен, что учебное заведение, требуя согласие на обработку персональных данных гражданина, следует закону. Молодому человеку даже положены льготы и стипендия, но подать заявку на неё техникум не может.

— Документы предоставлены, но я пользоваться ими не могу. Документы просто лежат, — сетует он. — Три дня подряд я уже прошу их подписать документы, которыми я могу пользоваться, чтобы выставить молодого человека в рейтинговую таблицу.

Юрист Александр Муранов в беседе с Лайфом выразил уверенность, что и прокуратура, и областное управление Минобразования встанут на сторону техникума, если дело дойдёт до суда. Законов он не нарушает.

Несколько лет назад данные учеников и их родителей на самом деле попали в открытый доступ в Татарстане. Региональное управление Минобразования после этого подверглось проверке. А этим летом Роскомнадзору пришлось закрывать доступ к базе с данными клиентов российских банков.