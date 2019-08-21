На охранника в московском ТЦ напали из-за просьбы убрать вещи в камеру хранения

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Фото © Shutterstock 

На охранника и директора магазина "Леонардо" в московском ТЦ "Каширская плаза" напали из-за замечания о камере хранения. Покупатель отказался убрать свои вещи в шкафчик, начался конфликт, и клиент достал канцелярский нож. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В итоге сначала он ранил охранника Александра Захарова. Директор магазина Вера Девина бросилась на помощь своему сотруднику, и ей в итоге досталось ножом по руке.

Злоумышленник задержан.

И сотрудник охраны, и директор магазина госпитализированы.

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