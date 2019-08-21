Угрожавшему выкинуть младенца из окна жителю Саранска могут дать пожизненное

На него завели уголовное дело по двум статьям. В суде следователь заявил, что их объединили в одно производство.

На жителя Саранска Дмитрия Иванова, который в состоянии алкогольного опьянения грозился выкинуть с третьего этажа грудную дочь, завели уголовное дело по двум статьям — "Покушение на убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Сегодня подозреваемого доставили в Октябрьский районный суд Саранска для избрания меры пресечения. В ходе судебного заседания следователь заявил, что уголовные дела соединены в одно производство.

Согласно статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" Иванову грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное заключение. Мужчина арестован.

Напомним, пьяный житель Саранска 19 августа попытался выбросить грудную дочь с третьего этажа. Перед этим он позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу". Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Сотрудник МВД оттолкнул горе-папашу, а затем забрался в квартиру с соседнего балкона.