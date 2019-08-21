Ожидается, что на переговорах с коллегой он обсудит в том числе ситуацию в Арктике и в Балтийском море.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки. В столице Финляндии состоится его встреча с президентом этой страны Саули Ниинистё.

Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят отношения государств и международную повестку. Разговор пойдёт в том числе о ситуации в Арктике, Балтийском море. В программе визита посещение крепости Свеаборг. Там президенты продолжат переговоры.

Ранее президент Финляндии заявлял, что для него с Путиным "не существует никаких запретных тем для обсуждения" и что не видит угрозы со стороны России.