Путин прибыл в Хельсинки

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Дворец в Хельсинки, где состоится встреча президентов. Фото © L!FE 

Ожидается, что на переговорах с коллегой он обсудит в том числе ситуацию в Арктике и в Балтийском море.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки. В столице Финляндии состоится его встреча с президентом этой страны Саули Ниинистё.

Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят отношения государств и международную повестку. Разговор пойдёт в том числе о ситуации в Арктике, Балтийском море. В программе визита посещение крепости Свеаборг. Там президенты продолжат переговоры.

<p>Яхта, на которой президенты отправятся в Свеаборг. Фото © L!FE</p>

Ранее президент Финляндии заявлял, что для него с Путиным "не существует никаких запретных тем для обсуждения" и что не видит угрозы со стороны России.

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