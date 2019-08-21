Стали известны доходы чиновницы, подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна

В собственности у главы пресс-службы правительства региона есть квартира площадью в 94 квадратных метра.

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год около 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Причём губернатор Иркутской области Сергей Левченко не сильно обошёл главу пресс-службы в доходах, он за прошлый год задекларировал 5,55 миллиона рублей.

Как ранее сообщал Лайф, Алашкевич оказалась в центре скандала после публикации аудиозаписи, где, предположительно, она называет жителей затопленного Тулуна "быдлом". Начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев привёл Лайфу данные экспертизы, которая доказала, что на записи звучит голос Алашкевич.

Женщина ушла в отпуск на время проверки и заявила, что запись является фальсификацией.