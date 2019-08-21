Мужчину в московском дворе подожгли после ссоры из-за игры в карты

ЧП во дворе дома в Восточном Бирюлёве в Москве, где неизвестный поджёг мужчину, произошло после ссоры из-за игры в карты, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Всего за столом было четыре человека, один из них после скандала отошёл и вернулся уже с горючей жидкостью в пятилитровой бутылке.

Он облил стол, одного из игроков и поджёг. Двое остальных успели отбежать. Сам поджигатель скрылся с места преступления, его уже объявили в розыск.

Облитый мужчина серьёзно пострадал. У него ожог 90% поверхности тела. Уже установлена личность госпитализированного — это Олег Краснов 1961 года рождения.