Адвокат заявил, что житель Саранска размахивал дочерью из окна просто назло жене

По его словам, горе-папаша находится в шоковом состоянии, некоторых событий злополучного дня он не помнит.

Житель Саранска Дмитрий Иванов в состоянии алкогольного опьянения грозился выкинуть с третьего этажа грудную дочь, просто чтобы "позлить жену". Об этом заявил его адвокат Сергей Кудаев.

— Он не хотел никого убивать, просто хотел, как он сказал, позлить свою жену, — сказал Кудаев и добавил, что сейчас его подзащитный находится в шоковом состоянии.

По его словам, Дмитрий не помнит некоторых событий злополучного дня, в первую очередь потому что он тогда был пьян. Он не считает себя виновным в покушении на убийство малышки и посягательстве на жизнь полицейского.

Напомним, пьяный житель Саранска 19 августа грозился выбросить грудную дочь с третьего этажа. Перед этим он позвонил сожительнице со словами: "Иди к балкону, сейчас будет шоу". Спасли малышку полицейские и сотрудники МЧС. Сегодня горе-папаше предъявили обвинение по двум статьям: "Покушение на убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Он арестован на два месяца.